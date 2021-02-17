Появилось видео с американским дроном MQ-9 Reaper, снятым из кабины предположительно самолета ВКС России
17 февраля 2021, 10:32
В интернете появилось видео, на котором запечатлен летящий в небе американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper. Дрон сняли из кабины самолета, который предположительно принадлежит российским ВКС.
Ролик опубликован во Fighterbomber, сообществе во «ВКонтакте», которое специализируется на авиационной тематике. Когда и где были сделаны данные кадры, авторы сообщества не уточнили.
Ранее в среду отечественное сетевое издание Avia.pro написало о существовании версии, согласно которой размещенный на базе в Сирии российский комплекс «Автобаза-М» мог спровоцировать столкновение двух ударных беспилотников США.
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