На Занзибаре ужесточают меры к полуголым туристам. Штрафы немалые
16 февраля 2021, 23:03
Министерство туризма и древностей Занзибара запретило туристам появляться в общественных местах в купальниках или излишне открытой одежде: она должна как минимум прикрывать пупок и колени.
Поначалу власти намерены ограничиваться предупреждениями, однако в перспективе возможны штрафы от $700 до $5 тысяч и даже тюремные сроки.
На Занзибаре подчеркнули, что неподобающее поведение раздражает местных жителей и противоречит мусульманским законам страны. Запрет не касается территорий отелей и пляжей и относится только к населенным пунктам.
Представители турагентств полагают, что появление такого документа напрямую связано с увеличением количества туристов из России.
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