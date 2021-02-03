В Москве врачи поставили диагноз девочке, вернувшейся с Занзибара. Болезнь настолько редкая, что в России не знают как ее лечить

Аргументы Недели → Общество 13+

3 февраля 2021, 19:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Канал Mash

Фото: из открытых источников

Московские врачи поставили точны диагноз девочке, которая вернулась из Занзибара и почувствовала себя плохо. В ее организме обнаружили довольно редких африканских паразитов.

Семья из Перми побывала на тропическом острове еще в ноябре. На острове малышку покусали насекомые, но странные симптомы появились уже на родине. Девочка спала почти сутки напролёт, у неё болели суставы и ноги, ребенок был активным всего часа три-четыре, а дальше снова — глубокий непробудный сон. После Нового года началась лихорадка, температура поднялась до 40 градусов.

Врачи, обследования, анализы, но никаких серьезных отклонений обнаружено не было. И тогда было принято решение перевезли ребенка из Перми в московскую больницу, где ей и поставили диагноз – заражение так называемой «сонной болезнью» – африканским трипаносомозом. Эта опасная инфекция передается мухами цеце, она поражает центральную нервную систему и может привести к смерти.

На русской земле с этим не сталкивались много десятков лет, препарата нет, он даже не зарегистрирован, что делать и в какой стране его искать — решит комиссия врачей.