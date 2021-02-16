Киевский фельетонист Александр Зубченко констатировал, что Зеленский - худший президент: «Верните Петра»

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16 февраля 2021, 21:28 Источник: Свободная пресса

флаг Украины, фото: pixabay.com

Популярный киевский фельетонист Александр Зубченко признал, что в сравнении с Владимиром Зеленским даже предыдущий президент Петр Порошенко оказался грамотнее и последовательнее.

Зубченко отметил, что на Украине, руководимой «экс-хохмачом», происходит полное подчинение «хотелкам» Соединенных Штатов и МВФ, специальное затягивание военных действий в Донбассе, тотальное наступление на свободу слова, распродажа за копейки того, что осталось от государственного имущества, коррупция, правовой беспредел, истребление медицины, пенсионного обеспечения и образования, колоссальный рост числа безработных и разгул праворадикалов.

«По сравнению с Зеленским Петр Алексеевич был либеральным, добродушным главкомом, ценившим свободу слова и права человека. Мы не разглядели в нем гигантский потенциал любви к ближнему. Издевались, смеялись… Да, закладывал. А кто не пьет? Назовите! Нет, я жду! Верните Петра!», — резюмировал Зубченко.

Ранее сообщалось, что оппозиция Украины собирает подписи за импичмент Зеленскому.