Оппозиция Украины собирает подписи за импичмент Зеленскому

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16 февраля 2021, 15:58

Владимир Зеленский, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Украинская оппозиция начала сбор подписей за импичмент президенту Владимиру Зеленскому, сообщил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.

Кива назвал данный процесс "историческим моментом". Парламентарий также разместил в соцсетях фотографию со списком. Пока на нем девять подписей.

В начале февраля украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" объявила о начале процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского. Соответствующая резолюция была принята на съезде партии.