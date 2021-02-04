Украинская оппозиция собирает подписи за импичмент Зеленского

Аргументы Недели → В мире 13+

4 февраля 2021, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский, via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" объявила о начале процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского. Соответствующая резолюция была принята на съезде партии.

Оппозиционеры называют предпосылками для импичмента "антиконституционные действия" украинского лидера. Речь идет об утвержденных президентом санкциях силовиков в отношении трех телеканалов и его владельца - члена политсовета партии Тараса Козака.

Съезд поручил руководящим органам партии "скоординировать необходимые политические, юридические и организационные ресурсы для защиты прав, чести, достоинства и деловой репутации Тараса Козака, а также прав журналистских коллективов телевизионных каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne".

На Украине резко ограничили свободу слова