Украинская оппозиция собирает подписи за импичмент Зеленского
4 февраля 2021, 18:55[ «Аргументы Недели» ]
Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" объявила о начале процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского. Соответствующая резолюция была принята на съезде партии.
Оппозиционеры называют предпосылками для импичмента "антиконституционные действия" украинского лидера. Речь идет об утвержденных президентом санкциях силовиков в отношении трех телеканалов и его владельца - члена политсовета партии Тараса Козака.
Съезд поручил руководящим органам партии "скоординировать необходимые политические, юридические и организационные ресурсы для защиты прав, чести, достоинства и деловой репутации Тараса Козака, а также прав журналистских коллективов телевизионных каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne".
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