На Украине резко ограничили свободу слова

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3 февраля 2021, 19:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: politichanka.livejournal.com

Каналы "Цік", "Newsone" и "112-й" не были украинско-националистически и бандеро-восхваляющими, как все остальные украинские телеканалы. Они показывали объективное положение вещей на Украине и резко критиковали президента. Реальную плачевную и нищую ситуацию в стране.

О том, что у Зеленского резко упал рейтинг практически до нуля, можно было увидеть только на этих каналах.

Украинская оппозиция возмущена нападками на свободу слова и уже в Раде вносит предложения об импичменте.

Нельзя затыкать правде рот, как это бессовестно делает Зеленский. Юристы уже оспаривают данное неконстуционное решение, которое противоречит всем юридическим и международным стандартам.

Зеленский постепенно превращается в диктатора-националиста. Недавно он сказал, что если бы был президентом в 2014 году, то он устроил бы в Крыму резню и гражданскую войну как в ДНР-ЛНР, лишь бы не давать Крыму воссоединяться с Россией.

Рейтинги Зеленского и его партии "Слуга народа" резко упали. "Слуга народа" уже не лидирует среди партий, как ранее. По последним данным, если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то за ОПЗЖ готовы проголосовать 24,1% респондентов, за "Слугу народа" - 18,2%, за "Европейскую солидарность" - 15,6%, за "Батькивщину" - 10,3%. Еще в декабре рейтинг "Слуги народа" был 20,9%, то есть партия Зеленского теряет свой рейтинг более, чем стремительно.

Естественно, Зеленскому не хочется, чтобы об этом знали все, поэтому он и запрещает телеканалы, которые говорят правду.

Хотелось бы пожелать этим каналам не прекращать телевещание, а показывать всё, как и показывали, игнорируя нелегитимные приказы Зеленского.