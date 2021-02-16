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Госатомнадзор Белоруссии ответил на призыв Европарламента приостановить запуск БелАЭС

, 19:32

Госатомнадзор Белоруссии ответил на призыв Европарламента приостановить запуск БелАЭС
флаг Белоруссии,фото: pixabay.com

В работе над своей первой ядерной энергетической программой Минск придерживается стандартов безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявили в Госатомнадзоре.

"Совместные с ENSREG действия в отношении стресс-тестов Белорусской АЭС выполняются нашей страной в добровольном порядке, как демонстрация приверженности Беларуси к непрерывному повышению уровня безопасности АЭС", - говорится в заявлении. Новая миссия по вопросам физической защиты (IPPAS) уже запрошена Минском, она запланирована на середину текущего года, а в четвертом квартале 2021 года будет организована пост-миссия IRRS.

В Госатомнадзоре также в очередной раз подчеркнули, что оценка либо экспертиза безопасности, позволяющая принять решение о возможности осуществления деятельности в области использования атомной энергии, проводится в рамках лицензионного процесса.

Европарламент принял резолюцию, в которой предлагает Еврокомиссии работать над приостановкой запуска Белорусской АЭС.

НС

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