Европарламент выступил с призывом приостановить запуск Белорусской АЭС

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11 февраля 2021, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

БелАЭС, фото: Rosatom/via Globallookpress.com

Европарламент принял резолюцию, в которой предлагает Еврокомиссии работать над приостановкой запуска Белорусской АЭС. Ее обсуждали из-за опасений, связанных с безопасностью АЭС в Островце.

За документ выступили 642 депутата, 29 - проголосовали против, еще 21 человек воздержался.

Запуск должен быть приостановлен до тех пор, "пока все рекомендации ЕС, сделанные в рамках стресс-тестов, не будут полностью выполнены и не будут приняты все необходимые меры по повышению безопасности".

Ранее сообщалось, что на случай аварии на БелАЭС жителям Вильнюса бесплатно раздадут йодные таблетки.