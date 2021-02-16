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Блогера Анатолия Шария обвинили в госизмене в пользу России

, 18:40

Блогера Анатолия Шария обвинили в госизмене в пользу России
Фото: Анатолий Шарий / Facebook

Служба безопасности Украины заявила, что подозревает лидера политсилы "Партия Шария", блогера Анатолия Шария в деятельности, причиняющей ущерб национальной безопасности в информационной сфере.

В ведомстве уточняют, что лидеру партии объявили подозрение по статьям "Государственная измена", а также "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности". "Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур", - говорится в сообщении СБУ. Доказательства против Шария основываются на его интервью и выступлениях в СМИ и соцсетях.

Шарий в своем Twitter поблагодарил СБУ: "Теперь мне не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела на меня - чистая политика".

Видеоблогер уехал из Украины в 2012 году. В 2013 году власти Литвы сообщили, что Шарию предоставлено политическое убежище, он получил вид на жительство на территории ЕС.

НС

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