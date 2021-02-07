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Видеоблогер Шарий: вакцина «Спутник V» «набрала в мире сумасшедший авторитет» и «Зеленскому надо склонить гриву» и признать это

, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Видеоблогер Шарий: вакцина «Спутник V» «набрала в мире сумасшедший авторитет» и «Зеленскому надо склонить гриву» и признать это
Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

Видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что российская вакцина «Спутник V» против коронавирусной инфекции «набрала в мире сумасшедший авторитет». Шарий публично отметил, что эффективность и безопасность российской вакцины оценивают во всём мире и всё больше пишут ведущих мировых специализированных изданий.

Он напомнил, что в ходе встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ожидает регистрацию вакцины «Sputnik V» в Европе, а Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил за сотрудничество с Россией по совершенствованию вакцин, - сообщает «СП».

По словам блогера, а на Украине глава минздрава Степанов всех смешит,весь цивилизованный мир смеётся над Киевом презрительно. Шарий процитировал издание «The Washington Post», которе написало:

«Только три правительства в мире провалили вакцинацию по политическим мотивам — украинское, иранское и тайваньское. Украина — потому, что запретила российскую вакцину, несмотря на данные о её высокой эффективности». На Тайване относительно благополучная эпидемиологическая ситуация по сравнению с Украиной.

«Зеленскому надо склонить гриву и признать, что вакцина РФ — лучшая», — призвал журналист.

Австрийский канцлер Себастьян Курц в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что «если российские и китайские вакцины будут одобрены в Европе, то Австрия обязательно попытается предоставить производственные мощности подходящим отечественным компаниям для их выпуска».

ИЧ

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