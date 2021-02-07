Себастьян Курц: Австрия начнёт выпускать вакцину против коронавируса «Спутник V» при одобрении регулятором ЕС

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7 февраля 2021, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

Себастьян Курц, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Австрия может организовать производство российских, китайских или любой другой вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, получивших одобрение Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА).

Австрийский канцлер Себастьян Курц в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что «если российские и китайские вакцины будут одобрены в Европе, то Австрия обязательно попытается предоставить производственные мощности подходящим отечественным компаниям для их выпуска».

Курц заверил, что Австрия готова производить вакцины от коронавируса и из других стран, если их одобрит ЕМА.

Канцлер Австрии также выразил готовность вакцинироваться российским или китайским препаратом, но только после одобрения экспертами в Евросоюзе. «В случае с вакцинами речь идет только об эффективности, безопасности и доступности, а не о геополитических баталиях», — считает Курц.