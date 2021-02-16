Президент Сербии Вучич наградил патриарха Кирилла орденом

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16 февраля 2021, 16:23 Источник: РИА "Новости"

патриарх Кирилл, Russian Government/via Globallookpress.com

Глава Сербии Александр Вучич во вторник, 16 февраля, наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом за выдающиеся заслуги в развитии, а также укреплении российско-сербcких отношений.

В понедельник и вторник на территории Сербии отмечается День государственности, который связан с датой принятия первой конституции страны на православный праздник Сретения Господня в 1835 году. Каждый год сербский лидер вручает в этот праздник государственные "Сретенские" награды.

В 2021 году первым в списке награжденных значится патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Подчеркивается, что глава РПЦ удостоен Ордена Республики Сербия на большой ленте за выдающиеся заслуги в развитии и укреплении дружеских отношений, а также сотрудничества двух стран.