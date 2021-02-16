Президент Сербии Вучич наградил патриарха Кирилла орденом

Глава Сербии Александр Вучич во вторник, 16 февраля, наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом за выдающиеся заслуги в развитии, а также укреплении российско-сербcких отношений.
В понедельник и вторник на территории Сербии отмечается День государственности, который связан с датой принятия первой конституции страны на православный праздник Сретения Господня в 1835 году. Каждый год сербский лидер вручает в этот праздник государственные "Сретенские" награды.
В 2021 году первым в списке награжденных значится патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Подчеркивается, что глава РПЦ удостоен Ордена Республики Сербия на большой ленте за выдающиеся заслуги в развитии и укреплении дружеских отношений, а также сотрудничества двух стран.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.