Патриарх Кирилл считает, что у молодого поколения наступил кризис

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31 января 2021, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

Патриарх Кирилл. Фото: сайт Кремля

Кризис поколения заставляет молодых людей терять жизненные ориентиры, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, призвав родителей формировать у детей убеждения, которые противостоят негативному воздействию извне.

В проповеди в Александро-Невском скиту неподалеку от Переделкино патриарх Кирилл отметил, что часто наша молодежь "буквально впадает в безумие, теряя всякие жизненные ориентиры". Родители должны формировать в душе молодых "правильные мысли, правильные убеждения, которые могли бы дать достойный отпор всяким разрушительным влияниям".

Он советует в настоящий момент серьезно задуматься, что за информационный поток "поглащает современного человека", какие идеи он в себе несет.