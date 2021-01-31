Патриарх Кирилл считает, что у молодого поколения наступил кризис
31 января 2021, 17:30[ «Аргументы Недели» ]
Кризис поколения заставляет молодых людей терять жизненные ориентиры, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, призвав родителей формировать у детей убеждения, которые противостоят негативному воздействию извне.
В проповеди в Александро-Невском скиту неподалеку от Переделкино патриарх Кирилл отметил, что часто наша молодежь "буквально впадает в безумие, теряя всякие жизненные ориентиры". Родители должны формировать в душе молодых "правильные мысли, правильные убеждения, которые могли бы дать достойный отпор всяким разрушительным влияниям".
Он советует в настоящий момент серьезно задуматься, что за информационный поток "поглащает современного человека", какие идеи он в себе несет.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.