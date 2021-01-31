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Аргументы Недели Общество 13+

Патриарх Кирилл считает, что у молодого поколения наступил кризис

, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

Патриарх Кирилл считает, что у молодого поколения наступил кризис
Патриарх Кирилл. Фото: сайт Кремля

Кризис поколения заставляет молодых людей терять жизненные ориентиры, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, призвав родителей формировать у детей убеждения, которые противостоят негативному воздействию извне.

В проповеди в Александро-Невском скиту неподалеку от Переделкино патриарх Кирилл отметил, что часто наша молодежь "буквально впадает в безумие, теряя всякие жизненные ориентиры". Родители должны формировать в душе молодых "правильные мысли, правильные убеждения, которые могли бы дать достойный отпор всяким разрушительным влияниям".

Он советует в настоящий момент серьезно задуматься, что за информационный поток "поглащает современного человека", какие идеи он в себе несет.

НС

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