Аргументы Недели → Общество 13+

6 января 2021, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

Патриарх Кирилл сравнил неверие в коронавирус с неверием в Бога. Патриарх также призвал не пренебрегать «теми требованиями, которые сегодня предъявляет каждому из нас, ко всему роду человеческому, современная медицина».

«Знаю, что есть люди, которые ни во что не верят - ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями. Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые - а так их можно назвать - в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в Бога не верят. Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции», - сказал предстоятель РПЦ.