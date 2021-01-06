Патриарх Кирилл сравнил неверие в коронавирус с неверием в Бога
6 января 2021, 14:28[ «Аргументы Недели» ]
Патриарх Кирилл сравнил неверие в коронавирус с неверием в Бога. Патриарх также призвал не пренебрегать «теми требованиями, которые сегодня предъявляет каждому из нас, ко всему роду человеческому, современная медицина».
«Знаю, что есть люди, которые ни во что не верят - ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями. Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые - а так их можно назвать - в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в Бога не верят. Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции», - сказал предстоятель РПЦ.
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