Депутат Рады Гончаренко поздравил украинцев с «Днем независимости» российской Кубани
16 февраля 2021, 14:51
Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады, поздравил украинцев с «Днем независимости» российской Кубани. Соответствующую публикацию парламентарий разместил в Telegram.
«Друзья, сегодня отмечаем День независимости Кубани!», - написал Гончаренко. Политический деятель напомнил своим подписчикам, что 16 февраля 2018 года провозгласила независимость Кубанская народная республика, образование, просуществовавшее чуть более двух лет.
Алексей Гончаренко в выложенном им посте назвал Кубань «еще одним государством, которое создали украинцы».
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