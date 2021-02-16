Депутат Рады Гончаренко поздравил украинцев с «Днем независимости» российской Кубани

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16 февраля 2021, 14:51

Заседание Верховной Рады Украины, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады, поздравил украинцев с «Днем независимости» российской Кубани. Соответствующую публикацию парламентарий разместил в Telegram.

«Друзья, сегодня отмечаем День независимости Кубани!», - написал Гончаренко. Политический деятель напомнил своим подписчикам, что 16 февраля 2018 года провозгласила независимость Кубанская народная республика, образование, просуществовавшее чуть более двух лет.

Алексей Гончаренко в выложенном им посте назвал Кубань «еще одним государством, которое создали украинцы».

Публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации рассматриваются национальным законодательством как уголовно наказуемый проступок.

Ранее во вторник сообщалось, что отечественный журналист Александр Коц высказал мнение, согласно которому Донбасс, возможно, находится на пороге новой войны.