В Германии заявили, что Европа испытывает «стратегический интерес» к диалогу с Россией

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил во вторник, 16 февраля, что Европейский Союз и Германия "стратегически заинтересованы" в диалоге с Россией и считают его безальтернативным.
Петер Альтмайер в рамках обращения с приветственным словом к участникам виртуальной конференции по стратегическому сотрудничеству между РФ и Германией, отметил, что несмотря на все разногласия, Евросоюз и ФРГ испытывают интерес к сохранению диалога с Москвой.
Министр также признал, что к настоящему моменту отношения Европы и России "достигли низшей точки". Он добавил, что отсутствие диалога между Европейским Союзом и РФ не является альтернативой.
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