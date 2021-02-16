На Украине подали документы на регистрацию вакцины AstraZeneca

Во вторник, 16 февраля, стало известно, что в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины поданы документы на регистрацию вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
В пресс-службе Центра общественного здоровья Минздрава Украины сегодня отметили, что заявка на регистрацию вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 подана под обязательство для экстренного медицинского применения на территории страны.
Напомним, в среду, 10 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление о запрете регистрации в стране произведенных в Российской Федерации вакцин против коронавирусной инфекции.
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