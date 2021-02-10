На Украине запретили регистрировать российские вакцины против COVID-19

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10 февраля 2021, 21:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Премьер Украины Денис Шмыгаль в среду, 10 февраля, подписал постановление о запрете регистрации на территории страны произведенных в Российской Федерации вакцин против коронавирусной инфекции.

В конце января текущего года Верховная рада проголосовала за закон, предусматривающий возможность регистрации вакцин для использования при условии, если имеется информация об успешном проведении доклинических испытаний препарата, а клинические исследования проводились с позволения компетентных органов США, Британии, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Китая, Индии, Мексики, Бразилии или ЕС. Кроме того, в данном документе подчеркивается, что лекарственное средство не должно быть разработано в России.

В постановлении, подписанном премьером, говорится, что регистрация вакцин или прочих медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики COVID-19, созданных "государством-агрессором", запрещается.