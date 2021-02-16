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Украина призвала ООН, Европарламент, НАТО и ОБСЕ усилить давление на Россию

, 13:18 Источник: ТАСС

Украина призвала ООН, Европарламент, НАТО и ОБСЕ усилить давление на Россию
Верховная рада, Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency

Верховная рада Украины призвала ООН, Европарламент, ОБСЕ, Североатлантический альянс, ряд других международных структур, а также руководство стран мира усилить давление на Российскую Федерацию.

В заявлении, за которое ранее сегодня проголосовали депутаты Рады, содержится призыв к осуждению действий России, направленных "против территориальной целостности и суверенитета Украины".

Киев призывает усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на "государство-оккупанта" до того момента, пока РФ не прекратит "вооруженную агрессию" и не восстановит "суверенитет и территориальную целостность Украины". Кроме того, украинская сторона просит продолжать политику непризнания "попытки аннексии" Крыма и Севастополя.

ЕТ

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