Сильный снегопад привел к транспортному коллапсу и перебоям с электричеством в Афинах

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16 февраля 2021, 11:41 Источник: ERT

Афины, pixabay.com

Сильный снегопад, который уже второй день подряд идет в Афинах и области, привел к транспортному коллапсу. Кроме того, в некоторых районах греческого города наблюдаются перебои с электричеством.

Согласно последним данным журналистов, из-за большого количества снега, который выпал под воздействием циклона "Медея", движение на целом ряде магистралей Афин в настоящий момент сильно затруднено. Администрация городского транспорта сегодня утром отдала распоряжение вернуть в депо все автобусы до тех пор, пока дороги не расчистят. Известно, что несколько транспортных средств застряли в снегу. Кроме того, во вторник перестали курсировать поезда метро по открытому наземному участку из Афин в город Пирей.

В районах Экали, Неа-Иония, Дросия, Неа-Эритрея, Маруси и Вари накануне вечером возникли перебои с электричеством.