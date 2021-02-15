Снегопад парализовал движение в Стамбуле и Анкаре

Мощный снегопад, который ранее обрушился на северо-западную и центральную часть Турции в понедельник, 15 февраля, парализовал дорожное движение в Анкаре и Стамбуле. В городах возникли серьезные пробки.
Автомобильное движение в Стамбуле было затруднено сегодня в течение дня, а вечером пробки в городе достигли 10 баллов.
В Анкаре, куда циклон добрался в первый день новой недели, также наблюдается транспортный коллапс. Движение на некоторых автомагистралях в столице Турции парализовано, кроме того, значительно возросло количество мелких ДТП из-за гололедицы.
Аэропорты Стамбула и Анкары работают в штатном режиме, но часть рейсов задерживается.
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