Мощный снегопад обрушился на Турцию

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15 февраля 2021, 16:25 Источник: РИА "Новости"

снегопад в Анкаре, Altan Gocher/ZUMAPRESS.com

В понедельник, 15 февраля, на центральную часть Турции, в частности, на Анкару, обрушился мощный снегопад. Согласно последней информации, в турецкой столице сейчас затруднено движение автотранспорта.

В минувшее воскресенье снегопад был зафиксирован в Стамбуле, где было решено до среды отменить занятия в учебных заведениях. Кроме того, из-за непогоды было прервано паромное сообщение через Босфор. Сейчас в городе затруднено движение транспорта, коммунальные службы расчищают улицы.

Предполагается, что снег в центральной части Турции будет идти в течение пяти дней.