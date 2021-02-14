На Калужском шоссе в Новой Москве застряли 10 скорых

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14 февраля 2021, 20:41 Источник: Интерфакс

снегопад, фото: Дмитрий Голуб/Global Look Press

Транспортный коллапс случился сегодня вечером на Калужском шоссе в Новой Москве: в многокилометровой пробке на нечищеной трассе оказались до 10 автомобилей "скорой помощи".

Проезд "скорых" заблокирован несколькими застрявшими на подъеме большегрузными машинами. Объехать их нет никакой возможности из-за сугробов снега.

Протяженность пробки составляет около 10 км. Шоссе от МКАД в область практически встало.

В центр дорога также засыпана снегом, автомобили заносит, некоторые двигаются боком. Снегоуборочной техники на трассе не наблюдается.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал телеканалу "360", что "за всю историю наблюдений за погодой в Москве не было никогда столько осадков, сколько выпало 13 февраля 2021 года".