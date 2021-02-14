На Калужском шоссе в Новой Москве застряли 10 скорых

Транспортный коллапс случился сегодня вечером на Калужском шоссе в Новой Москве: в многокилометровой пробке на нечищеной трассе оказались до 10 автомобилей "скорой помощи".
Проезд "скорых" заблокирован несколькими застрявшими на подъеме большегрузными машинами. Объехать их нет никакой возможности из-за сугробов снега.
Протяженность пробки составляет около 10 км. Шоссе от МКАД в область практически встало.
В центр дорога также засыпана снегом, автомобили заносит, некоторые двигаются боком. Снегоуборочной техники на трассе не наблюдается.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леусрассказал телеканалу "360", что "за всю историю наблюдений за погодой в Москве не было никогда столько осадков, сколько выпало 13 февраля 2021 года".
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.