Глава правления «Укрэнерго» Кудрицкий: Киев пока не может отказаться от закупок электроэнергии у России

Аргументы Недели → В мире 13+

16 февраля 2021, 09:48 Источник: РИА Новости

электропередача, фото: pixabay.com

Глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Киев не откажется от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона. По его словам, сейчас в стране наблюдается дефицит запаса угля.

«Импорт, который идет сейчас из РФ, в ситуации, когда мы имеем 13 неожиданно сломанных энергоблоков теплоэлектростанций и когда мы имеем фактически нулевой склад угля на большинстве теплоэлектростанций, говорить, что тот импорт, который сейчас идет в энергосистему, он лишний и ненужный с точки зрения физической балансировки энергосистемы некорректно», - высказал он.

Кудрицкий отметил, что закупки российской электроэнергии помогают Украине «закрывать баланс в энергосистеме». Однако он уверен, что во второй половине марта - в апреле дефицит энергетических мощностей в стране исчезнет за счет того, что Киев получит уголь, который был нужен зимой. Также будут отремонтированы все энергоблоки теплоэлектростанций, закончится ремонт на энергоблоках АЭС и увеличится выработка на возобновляемых источниках энергии, пояснил представитель энергокомпании.

Он добавил, что после присоединения Украины к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) энергетика страны будет физически отсоединена от рынков России и Белоруссии и не сможет импортировать электроэнергию оттуда, поскольку отпадет такая необходимость.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко рассказал о последствиях запрета импорта электроэнергии из России и Белоруссии, которого добиваются крупнейшие ТЭЦ страны.