Украинский политик Алексей Журавко высказал мнение, что произойдет после отказа от российской электроэнергии

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15 февраля 2021, 21:23 Источник: Федеральное агентство новостей

линии электропередач, , фото: pixabay.com

Украинский политик, экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко рассказал о последствиях запрета импорта электроэнергии из России и Белоруссии, которого добиваются крупнейшие ТЭЦ страны.

Кабмин Украины и Владимир Зеленский доиграются до того, что в один чудесный день энергосистема страны просто рванет, считает Журавко. "Тогда всем мало не покажется. А зима еще не закончилась", - отметил он. По словам политика, ситуация может перерасти в веерные отключения по всей украинской территории. Случится энергетический коллапс, тем более с учетом периодических нехваток угля для ТЭЦ. Но руководителям энергетических компаний это не волнует, для них главное - прибыль, считает Журавко.

Ранее сообщалось, что энергетический кризис заставил Украину возобновить поставки электроэнергии из России. С 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии.

Тем не менее крупнейшие украинские ТЭЦ потребовали от кабинета министров запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии. Об этом говорится в открытом письме Украинской энергетической ассоциации на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.