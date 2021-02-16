Пять человек погибли и 38 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

В районе города Конья в центральной части Турции во вторник случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате аварии погибли пять человек, а еще 38 получили ранения.
Уточняется, что ДТП случилось в 3.30 по московскому времени на трассе Конья – Адана. Из-за гололеда фура врезалась в заграждение на трассе и опрокинулась. Рядом остановился легковой автомобиль, водитель которого захотел помочь шоферу грузовой машины. В этот момент проезжавший мимо автобус врезался в припаркованную легковушку, вследствие чего оба транспортных средства перевернулись.
Отмечается, что погибли два пассажира легковой машины, а также три пассажира автобуса. Травмированные граждане были доставлены в больницу.
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