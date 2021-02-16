Испанский журналист предложил России отомстить ЕС за «насмешки» в ее адрес

Аргументы Недели → В мире 13+

16 февраля 2021, 08:55 Источник: newinform.com

Сергей Лавров и Жозеп Боррель, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Испанский журналист Начо Аларкон прокомментировал «провальную встречу» верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Дипломат находился в Москве с 4 по 6 февраля.

В своем материале для издания El Confidencial Аларкон заявил, что было бы логично Брюсселю разобраться со своими «политическими делами» в Испании, прежде чем выгораживать российского оппозиционера, который сидит в тюрьме.

«Лавров посмел сравнить бежавших и осужденных объективным судом каталонских сепаратистов и Алексея Навального», - пишет автор.

Кроме того, журналист предложил России отомстить Евросоюзу за «насмешки» в ее адрес, а именно неприкрытое вмешательство во внутренние дела государства. По его словам, Европа таким образом делает вид, что пытается улучшить отношения с Москвой.

«Эта встреча, возможно, вызвала множество эмоций в столицах европейских стран: гнев, беспомощность, отчаяние. Но уж точно не удивление», - объяснил автор, отвечая на вопрос, почему отношения между РФ и ЕС «находятся на рекордно низком уровне».

Ранее Сергей Лавров заявил, что от отношений России и ЕС «мало что осталось», однако Москва готова продолжать диалог.