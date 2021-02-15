Лавров заявил, что от отношений России с Европой «мало что осталось»

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 15 февраля, заявил, что от отношений России и Европейского Союза «мало что осталось», однако Москва готова продолжать диалог.
Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто заметил, что уже много лет контакты между министром иностранных дел РФ и высокими представителями ЕС Жозепом Боррелем и его предшественницей Федерикой Могерини посвящены в основном не обзору всех отношений с Евросоюзом, а лишь ситуационным разговорам про иранскую ядерную программу и Сирию.
По словам российского дипломата, Москва, однако, готова рассматривать любые вопросы, которые могут представлять обоюдный интерес для РФ и Европейского Союза. Лавров также добавил, что происходящие от случая к случаю встречи еще не означают наличие отношений.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.