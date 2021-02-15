Лавров заявил, что от отношений России с Европой «мало что осталось»

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15 февраля 2021, 15:09 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 15 февраля, заявил, что от отношений России и Европейского Союза «мало что осталось», однако Москва готова продолжать диалог.

Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто заметил, что уже много лет контакты между министром иностранных дел РФ и высокими представителями ЕС Жозепом Боррелем и его предшественницей Федерикой Могерини посвящены в основном не обзору всех отношений с Евросоюзом, а лишь ситуационным разговорам про иранскую ядерную программу и Сирию.

По словам российского дипломата, Москва, однако, готова рассматривать любые вопросы, которые могут представлять обоюдный интерес для РФ и Европейского Союза. Лавров также добавил, что происходящие от случая к случаю встречи еще не означают наличие отношений.