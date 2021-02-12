Лавров отказался назвать имена своих друзей в ЕС и пошутил, что не хочет «спалить хороших ребят»
12 февраля 2021, 13:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров днем в пятницу, 12 февраля, отказался назвать имена официальных представителей Европейского Союза, с которыми его связывают дружеские отношения.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ему удалось подружиться с целым рядом зарубежных коллег. Сергей Лавров, однако, заметил, что "боится" их перечислять, поскольку многие из них занимают очень высокие посты в Евросоюзе.
"Не хочется "спалить" хороших ребят", – пошутил дипломат и добавил, что на Западе российских партнеров воспринимают как "токсичных".
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