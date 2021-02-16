В десяти странах обнаружен еще один «британский» штамм коронавируса

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16 февраля 2021, 07:40 Источник: Guardian

человек в маске, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета сообщили, что еще один штамм новой коронавирусной инфекции (B1525), обнаруженный в Великобритании, выявлен в десяти странах мира.

В Великобритании зафиксировано не менее 32 случаев заражения данным вариантом вируса, в Дании - 35, в Нигерии – 12, в США - 7 и Франции – 5, менее пяти случаев выявлено в Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.

Ученые отметили, что B1525 обладает «потенциально тревожным набором мутаций». Особенно, экспертов беспокоит мутация Е484К в шиповидном белке, которая также присутствует в «бразильском» и «южноафриканском» вариантах вируса. По их мнению, это делает инфекцию более устойчивой к антителам.

Напомним, что в декабре в Британии обнаружили новую мутацию коронавируса - VUI-202012/01, которая распространяется на 70 процентов быстрее ее первоначального варианта. Случаи заражения зарегистрированы в 80 странах, в том числе в России.