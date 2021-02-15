Журналисты узнали, как выглядит родовое поместье Кейт Миддлтон

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15 февраля 2021, 22:27 Источник: Hello!

герцогиня Кэтрин, Pool/Keystone Press Agency

Журналисты Hello! рассказали, как выглядит родовое гнездо Кейт Миддлтон. Согласно последней информации, родители герцогини Кембриджской живут поместье Баклбери в Беркшире, которое они купили в 2012 году.

Авторы статьи, ссылаясь на фан-аккаунт в соцсети Instagram, сообщили, что в особняке есть две гостиные с дровяными каминами, кухня с массивным обеденным столом, зимний сад с панорамными окнами. Кроме того, в доме находятся семь спален, прихожая, столовая и библиотека. На территории также расположены открытый бассейн и теннисный корт.

Известно, что именно в этом доме герцогиня Кэтрин и ее супруг принц Уильям жили несколько месяцев после появления на свет их первенца – принца Джорджа.

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