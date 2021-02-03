Герцогиня Кейт предстала перед подписчиками в шапке с помпоном и без укладки

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3 февраля 2021, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]

герцогиня Кэтрин, Stephen Lock/Keystone Press Agency

Герцогиня Кембриджская Кэтрин на днях предстала перед подписчиками в социальной сети в нестандартном образе. Жена принца Уильяма записала видеообращение в шерстяной шапке с помпоном и без укладки.

Неформальный наряд герцогиня Кейт выбрала для прогулки на свежем воздухе, во время которой она записала ролик в честь начала Недели психического здоровья детей. В этом году мероприятие посвящено свободе самовыражения несовершеннолетних.

На видео Кэтрин выглядит очень довольной и цветущей. Отметим, что герцогиня, надевшая простой костюм, не забыла слегка накрасить губы и глаза.

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