Герцогиня Кейт предстала перед подписчиками в шапке с помпоном и без укладки
3 февраля 2021, 19:54[ «Аргументы Недели» ]
Герцогиня Кембриджская Кэтрин на днях предстала перед подписчиками в социальной сети в нестандартном образе. Жена принца Уильяма записала видеообращение в шерстяной шапке с помпоном и без укладки.
Неформальный наряд герцогиня Кейт выбрала для прогулки на свежем воздухе, во время которой она записала ролик в честь начала Недели психического здоровья детей. В этом году мероприятие посвящено свободе самовыражения несовершеннолетних.
На видео Кэтрин выглядит очень довольной и цветущей. Отметим, что герцогиня, надевшая простой костюм, не забыла слегка накрасить губы и глаза.
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