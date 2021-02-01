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Герцогиня Кейт сообщила, что «к ужасу своих детей» на карантине освоила профессию парикмахера

, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Герцогиня Кейт сообщила, что «к ужасу своих детей» на карантине освоила профессию парикмахера
герцогиня Кэтрин, Cover Images/Keystone Press Agency

Герцогиня Кембриджская Кэтрин в рамках встречи в родительском видеочате рассказала, какую профессию освоила во время карантина, который был введен в Великобритании из-за коронавируса нового типа.

Кейт сообщила, что в период самоизоляции она стала парикмахером и добавила: "К большому ужасу моих детей".

Герцогиня также обсудила с группой родителей процесс дистанционного обучения, назвав его "утомительным".

Кроме того, супруга британского принца Уильама рассказала о школьном предмете, свои познания в котором по шкале от одного до десяти она оценивает в "минус 5". Речь идет о математике.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

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