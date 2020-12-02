Кейт Миддлтон появилась на публике в блузке, которую год назад надела задом наперёд

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2 декабря 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

герцогиня Кэтрин, The Royal Family/Keystone Press Agency

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на публике в блузке, которую год назад случайно надела задом наперёд. Жена принца Уильяма появилась в ролике, который был снят в рамках кампании Early Years.

Речь идёт о шёлковой блузке пурпурного цвета с бантом. В новом видео герцогиня надела данный предмет одежды пуговицами назад. В марте 2019 года Кэтрин посетила детский центр Henry Fawcett Children's Centre в Лондоне в этой же блузке, но застегнутой спереди.

Оказалось, что, согласно задумке дизайнеров, блузка должна надеваться именно пуговицами назад.

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