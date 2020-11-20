Герцогиня Кэтрин вновь появилась на публике в наряде, вдохновленном образом покойной принцессы Дианы
20 ноября 2020, 14:02[ «Аргументы Недели» ]
Герцогиня Кембриджская Кэтрин на днях вновь появилась на публике в наряде, который очень напоминает один из тех, в которых выходила в свет покойная мать британских принцев Уильяма и Гарри Диана.
38-летняя Кэтрин снялась в ролике, посвященном окончанию ее собственного фотопроекта под названием Hold Still. Перед камерой она появилась в белом лонгсливе и красном жакете с объемными плечами. Образ герцогиня дополнила простой цепочкой и локонами.
Принцесса Диана не раз выходила в свет в пиджаке аналогичного цвета и похожего кроя. Иногда она также сочетала его с белой блузкой и локонами.
Ранее Кейт также появлялась на публике в костюмах и платьях, напоминающим те, которые носила ее свекровь.
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