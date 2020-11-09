Кейт Миддлтон в День памяти павших появилась на публике в «военном» пальто и оригинальной шляпе

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9 ноября 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

герцогиня Кэтрин, I-Images/Keystone Press Agency

В воскресенье, 8 ноября, герцог и герцогиня Кембриджские встретились с королевой и другими членами семьи монархов во время Дня поминовения павших в Лондоне. Для мероприятия Кэтрин выбрала строгий наряд.

Герцогиня появилась на торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу в узком черном пальто с эполетами и крупными золотыми пуговицами, который напоминал одежду военных. Этот предмет одежды подчеркнул подтянутую фигуру матери троих детей. Образ Кэтрин дополнила оригинальной ассиметричной шляпой, крупными серьгами с жемчугом и темными перчатками.

Супруга принца Уильяма отдала предпочтение убранным назад волосам и макияжу с акцентом на глаза. Во время мероприятия Кейт выглядела очень серьезной и стояла "по-военному" прямо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 8 Ноя 2020 в 5:01 PST