Кейт Миддлтон в День памяти павших появилась на публике в «военном» пальто и оригинальной шляпе
9 ноября 2020, 14:54[ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 8 ноября, герцог и герцогиня Кембриджские встретились с королевой и другими членами семьи монархов во время Дня поминовения павших в Лондоне. Для мероприятия Кэтрин выбрала строгий наряд.
Герцогиня появилась на торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу в узком черном пальто с эполетами и крупными золотыми пуговицами, который напоминал одежду военных. Этот предмет одежды подчеркнул подтянутую фигуру матери троих детей. Образ Кэтрин дополнила оригинальной ассиметричной шляпой, крупными серьгами с жемчугом и темными перчатками.
Супруга принца Уильяма отдала предпочтение убранным назад волосам и макияжу с акцентом на глаза. Во время мероприятия Кейт выглядела очень серьезной и стояла "по-военному" прямо.
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