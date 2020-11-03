Журналисты рассказали, сколько герцогиня Кэтрин тратит на самые необходимые вещи для детей

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3 ноября 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

герцог и герцогиня Кембриджские со старшими детьми, ALPR/AdMedia

Герцогиня Кембриджская Кэтрин, которая является матерью троих детей, выбирает для своих сыновей и дочери только самое лучшее. Журналисты раскрыли список наиболее необходимых покупок жены принца Уильяма для малышей.

Согласно последней информации, Кэтрин не стала экономить на колясках для детей. У герцогини есть минимум две, которые она использует во время семейных визитов в церковь, в ходе посещения крестин, а также на прогулках. Одна из них стоит 1800 фунтов (более 185 тысяч рублей), а вторая – 785 фунтов (около 80 тысяч рублей).

Обязательным аксессуаром для принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи является автомобильное кресло. Каждый ребенок получил собственное за 277 фунтов (примерно 28 тысяч рублей).

Не скупится супруга британского принца Уильяма и на пеленки – всего четыре упаковки обходятся многодетной матери в 50,95 фунта (более 5 тысяч рублей). Также Кэтрин любит наряжать малышей в весьма дорогую одежду. Средняя стоимость одной вещи составляет 100 фунтов (10 тысяч рублей).