Визажист и парикмахер раскрыли секреты «натуральной» красоты герцогини Кэтрин

Аргументы Недели → В мире 13+

19 октября 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

Кейт Миддлтон, Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

Звездный визажист Десмонд Гранди и парикмахер королевской семьи Ричард Уорд раскрыли секреты "естественной" красоты герцогини Кембриджской Кэтрин. Они рассказали о тайнах макияжа и укладки жены принца.

По словам Гранди, Кэтрин самостоятельно делает макияж. Визажист заметил, что у герцогини очень хорошая кожа, поэтому она отдает предпочтение легким тональным средствам. Для век жена принца Уильяма использует натуральную палитру оттенков, любимыми из которых являются бежевые, коричневые и черные. Она также предпочитает черную подводку и тушь, а не коричневую, которая в последнее время среди специалистов в сфере макияжа считается более нейтральной. Скулы герцогиня подчеркивает при помощи бронзера, румян и хайлайтера, а помады и блески она использует ягодных и светлых оттенков, что позволяет увеличить губы.

Стилист-парикмахер Ричард Уорд обратил внимание на то, что Кэтрин является обладательницей здоровых волос. Для укладки, по его словам, герцогиня применяет крупные бигуди на липучках и искусственные пряди. Все это дает возможность добавить локонам объема. Кроме того, супруге британского принца делают особое окрашивание под названием "бронд" – к шоколадному оттенку волос добавляют для объема золотистые пряди.