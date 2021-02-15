В мире за сутки выявили более 332 тысяч случаев заражения COVID-19

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15 февраля 2021, 22:09 Источник: ВОЗ

анализ крови, pixabay.com

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило к настоящему моменту 108,57 млн. За прошедшие сутки на планете зарегистрировали более 332 тыс. случаев заболевания.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что количество летальных исходов за минувшие 24 часа возросло более чем на 9,6 тыс., превысив 2,39 млн.

Отмечается, что более половины случаев заражения за сутки приходятся на Северную и Южную Америку (173 109), на втором месте находится Европа (92 634), а на третьем – Юго-Восточная Азия (26 949). Максимальное число случаев заболевания с начала пандемии зафиксировано в США – 27 309 503. На втором месте находится Индия (10 916 589), а на третьем – Бразилия (9 809 754). Россия занимает четвертую строчку с 4 086 090 заболевшими.