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Число заражений коронавирусом в мире снижается пятую неделю

, 19:57 Источник: РИА "Новости"

Число заражений коронавирусом в мире снижается пятую неделю
тест на COVID-19, Matthias Balk/dpa

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус в понедельник заявил, что количество новых случаев заражения коронавирусом в мире снижается пятую неделю подряд.

В рамках брифинга, который состоялся ранее сегодня, Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что на прошлой неделе в мире было зарегистрировано самое низкое количество случаев заражения коронавирусной инфекцией за неделю с начала октября 2020 года.

Гендиректор ВОЗ добавил, что за минувшие пять недель число новых случаев заболевания, которые регистрируются в течение семи дней, сократилось почти вдвое.

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