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На Крите пожилой мужчина скончался через восемь минут после прививки от COVID-19

, 20:44 Источник: ERT

На Крите пожилой мужчина скончался через восемь минут после прививки от COVID-19
шприц, pixabay.com

85-летний мужчина скончался в университетской больнице Ираклиона на Крите через восемь минут после вакцинации против коронавируса нового типа. Данную информацию предоставили в понедельник журналисты.

Согласно последним сообщениям, пожилой мужчина сидел в приемной больницы после прививки и внезапно упал. Пациент скончался до перевода в реанимацию.

Предполагается, что смерть жителя Крита наступила по причинам, не связанным с вакцинацией, а также не из-за аллергического анафилактического шока. Врачи считают, что речь идет о внезапной кончине, которая совпала с прививкой. Уточняется, что для определения точной причины смерти мужчины будет проведена срочная судебно-медицинская экспертиза.

ЕТ

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