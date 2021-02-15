На Крите пожилой мужчина скончался через восемь минут после прививки от COVID-19

85-летний мужчина скончался в университетской больнице Ираклиона на Крите через восемь минут после вакцинации против коронавируса нового типа. Данную информацию предоставили в понедельник журналисты.
Согласно последним сообщениям, пожилой мужчина сидел в приемной больницы после прививки и внезапно упал. Пациент скончался до перевода в реанимацию.
Предполагается, что смерть жителя Крита наступила по причинам, не связанным с вакцинацией, а также не из-за аллергического анафилактического шока. Врачи считают, что речь идет о внезапной кончине, которая совпала с прививкой. Уточняется, что для определения точной причины смерти мужчины будет проведена срочная судебно-медицинская экспертиза.
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