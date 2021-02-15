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Драгоценности британской королевы Виктории выставили на торги Sotheby's в Лондоне

, 20:36 Источник: The Times

Драгоценности британской королевы Виктории выставили на торги Sotheby's в Лондоне
королева Виктория, Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com

Драгоценные украшения британской королевы Виктории (1819-1901 годы), которые были посвящены ее ушедшим из жизни близким, выставлены на торги аукциона Sotheby's в Лондоне. Об этом сообщили журналисты.

Среди лотов значится, в частности, медальон с полосатым агатом и бриллиантами в память о матери королевы – принцессы Саксен-Кобург-Заальфельдской. Данное ювелирное украшение заказал супруг Виктории – принц Альберт Саксен-Кобург-Готский. Известно, что внутри медальона находится прядь волос усопшей. Также на торги выставили кулон в виде креста с эмалью и ониксом и брошь из оникса с жемчугом, которые были изготовлены в связи со смертью дочери королевы принцессы Алисы. Она скончалась в возрасте 35 лет от дифтерии.

Вышеуказанные реликвии предварительно оценены от £1 тыс. до 3 тыс. (около $1,38 тыс. – 4,15 тыс.) каждая.

ЕТ

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