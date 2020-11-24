Каменные цветы Карла Фаберже - зеркало российской истории

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24 ноября 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели», Мария Шарковская, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Подданный Российской империи знаменитых ювелир (сейчас его назвали бы-дизайнер) с немецкими корнями, точнее германо-французскими о чем свидетельствует его фамилия, стал родоначальником главы династии мастеров ювелирного искусства. Творчество Карла Фаберже и его потомков – это мощный культурный и исторический пласт отечества нашего. По иронии судьбы большинство ювелирных изделий, коронованных фамилией Фаберже, оказалось в коллекции Виндзоров – монаршей династии Великобритании.

Услышав фамилию Фаберже, мы тут же представляем себе украшенные драгоценными камнями и металлами пасхальные яйца. И почти никто не задумывается, что творчество этой династии ювелиров распространяется несколько шире. C моей точки зрения, главные его шедевры – это каменные цветы. Сейчас, самая большая часть коллекции именно цветов Фаберже находится в собственности английской королевы Елизаветы II, доставшаяся ей по наследству. Ее прабабушка британская королева Александра, родная сестра русской императрицы Марии Федоровны (матери Николая II) страстно увлекалась коллекционированием цветов, выполненных мастерами фирмы Фаберже. В коллекции Елизаветы II есть композиция Фаберже – подарок от ее бабушки королевы Марии. Похоже, несколько поколений английских королев были в восторге от поделок российского ювелира с германо-французскими корнями. Интерес к изделиям Фаберже проявляли и члены российской монаршей фамилии.

Цветочные композиции Фаберже "Малина" и "Земляника", 1900 г. Горный хрусталь, нефрит, родонит, золото, жемчуг.

Семейство Николая II предпочитало пасхальные яйца Фаберже, а вот некоторые их родственники больше интересовались цветами. Великая княгиня Мария Павловна (супруга великого князя Владимира Александровича, старшего дяди императора Николая Второго и президента Императорской Академии художеств) собрала значительную, по числу экспонатов, коллекцию цветов, исполненных из драгоценных камней и металлов, фирмы Фаберже. Но, большая часть этого богатства в 1917 году досталось большевикам. При описи дворца Великой Княгини были зарегистрированы 33 цветочных композиции. Страстным коллекционером поделок фирмы Фаберже была небезызвестная прима императорского балета Матильда Кшесинская. Несложно догадаться, кто ее одаривал ювелирными изделиями. Она была долгое время объектом обожания цесаревича Николая Александровича (Николая II), затем поочередно состояла в близких отношениях с великими князьями Сергеем Михайловичем и Андреем Владимировичем.

Драгоценные васильки, С.-Петербург, 1900 г.

Васильки в вазе из горного хрусталя. Стебли из позолоченного серебра, лепестки выполнены в технике эмали гильоше, тычинки украшают розовые бриллианты.

Есть одно очень интересное изделие у фирмы Фаберже, которое стало пророческим для этой ювелирной марки и для страны. Сразу скажу эта композиция стоит более 1 млн. долл. Изготовлена она в 1905 году, но, по сути, предрекла события 1917 года. Композиция несет в себе изящество сюжета, в котором представлены совершенно непривлекательные вещи. На кирпиче из яшмы, стоит стакан с водкой (из хрусталя), окурок (серебро, кварц), две серебряные мухи, две серебряные рыбки одна обглодана, другая цела и яичница из одного яйца, белок покрыт эмалью, на нем восседает муха, желток исполнен из янтаря. Судя по всему, это символ крушения российского патриархального уклада, уничтожение пасхального яйца, означающего жизнь вечную. В этой композиции есть еще и обрывок газетного листа. Это «Ведомости» от 18 октября 1905 г. с текстом царского манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка».

«Пролетарский завтрак» 1905 год.

Скитаясь из одного города Европы в другой после бегства из России, Карл Фаберже часто произносил: «Жизни больше нет». Возможно именно эту идею он воплотил в композиции «Завтрак пролетариата».

Финальную точку в работе фирмы Фаберже поставила Октябрьская революция 1917 года. Все изделия и запасы драгоценных металлов и камней были конфискованы большевиками. Незначительную часть ювелирных поделок смог вывезти из страны старший сын главы фирмы Евгений Фаберже. Сам хозяин предприятия Петер Карл Фаберже покинул Россию только в сентябре 1918 года и затем около двух лет скитался по Европе в поисках пристанища. Скончался он в швейцарском городе Лозанне, перед смертью выкурив полсигары. Его тело покоится на кладбище Гран-Жас в Каннах.

Цветы Фаберже слева направо: "Ландыши", 1900 г., горный хрусталь, золото, нефрит, жемчуг, бриллианты. "Камелия японская", 1907 г., горный хрусталь, золото, нефрит, эмаль, бриллианты. "Хризантемы", 1908 г., горный хрусталь, золото, нефрит, эмаль. "Гвоздика", 1903 г., горный хрусталь, золото, нефрит, эмаль.

Одуванчик в вазочке. К. Фаберже, 1914-1917 гг. Оружейная палата

Стебелек из золота, листья из нефрита. Вазочки почти всегда делали из горного хрусталя, прозрачность которого создавала иллюзию сосуда, наполненного водой.

Самым удивительным в этом цветке является то, что на концах его серебряных тычинок совершенно непостижимым образом закреплен настоящий пух от одуванчиков. Мало того, сверху разбросаны еще мелкие бриллианты, которые при определенном освещении сверкают, подобно каплям росы.

«Корзинка ландышей». Золото, серебро, нефрит, жемчуг, бриллианты. Мастер Август Вильгельм Хольмстрем 1896 г.