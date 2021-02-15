ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

В Антарктиде около украинской станции появился цветной снег

, 20:10

В Антарктиде около украинской станции появился цветной снег
цветной снег, фото:myc.news

У украинской антарктической станции "Академик Вернадский" произошло необычное явление - снег вокруг окрасился в розовый и зеленый цвета. Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра.

Так происходит уже не первый год год в конце антарктического лета. Как объясняют в центре, такое явление можно наблюдать из-за развития микроскопических водорослей, чьи споры легко переносят экстремальные температуры. Как только условия становятся более благоприятными, они начинают свой рост.

Ранее "АН-онлайн" писали, что, возможно, в скором времени мы отыщем следы древних цивилизаций в Антарктиде​.

НС

В мире

Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

Внештатный советник главы офиса Владимира Зеленского Тимофей Милованов жестко раскритковал работу Международного валютного фонда с Украиной. "Там МВФ обкакался, а не Украина", - написал он в соцсети.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью