В Антарктиде около украинской станции появился цветной снег
15 февраля 2021, 20:10
У украинской антарктической станции "Академик Вернадский" произошло необычное явление - снег вокруг окрасился в розовый и зеленый цвета. Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра.
Так происходит уже не первый год год в конце антарктического лета. Как объясняют в центре, такое явление можно наблюдать из-за развития микроскопических водорослей, чьи споры легко переносят экстремальные температуры. Как только условия становятся более благоприятными, они начинают свой рост.
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