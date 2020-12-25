Возможно в скором времени мы отыщем следы древних цивилизаций в Антарктиде​

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 декабря 2020, 10:03 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Антарктида – очередной пример того, как мало мы ещё знаем о нашей собственной планете Земля. Этот материк был впервые открыт российскими исследователями Беллинсгаузеном и Лазаревым в 1820-х годах. Уже позднее таинственный континент стал наводняться исследователями из разных государств. И вскоре на нём были основаны первые научные базы. Но колонизацию проводить в этих землях было попросту невозможно из-за чудовищно сурового климата. Зимы здесь настолько холодные, что температура порою опускается до 70 градусов по цельсию. Но так было далеко не всегда. В древние времена, по многим данным, этот континент считался зелёным, а значит никакого жуткого холода здесь просто не было.

Само существование цивилизации на Антарктиде – крайне спорный вопрос. В официальной науке он, как правило, вызывает смех и недоумение. Ведь за многие годы исследований там не было обнаружено ничего, чтобы свидетельствовало о существовании там человека. Динозавры там жили и вполне неплохо себя чувствовали миллионы лет назад, но люди же там не появлялись вовсе. Правда, есть ещё и такой вариант, что официальная наука просто скрывает необходимую информацию. В сеть то и дело проходят сведения о якобы обнаруженных в Антарктиде древних пирамидах. Как говорится по данным некоторых видеоматериалов из Youtube, таких пирамиды всего три, но не исключено, что глубоко подо льдами находятся целые комплексы.

На самом деле цивилизация на Антарктиде действительно могла существовать. Самое интересное – это то, что континент вскользь упоминается в древнейших источниках. О неком «регионе Антарктики» писал ещё Аристотель в 4 веке до нашей эре. Также были упоминания и среди римских картографов, таких как Марин Тирский. Поговаривают, что у него имелась древнейшая карта Земли, на которой теоретически могли быть все известные материки, включая конечно же Антарктиду. Мистификаторы и эзотерики в полной уверенности, что на Антарктиде могли быть древние колонии атлантов или лемурийцев. Материк почти целиком и полностью покрыт льдами, и толщина их довольно серьёзная. Если попытаться растопить эти ледники, то это может привести к глобальной катастрофе. Как минимум, начнутся наводнения, которые серьёзно ударят по побережью Южной Америки. Поэтому, говоря честно и правдиво, человечество не имеет права утверждать, что цивилизаций на Антарктиде не было. Мы просто ничего не знаем.

Правда в последнее время ледники начинают потихоньку таять, а на нашей планете стартует процесс глобального потепления. Не исключено, что в будущем Антарктика начнёт стремительно меняться. С конца ХХ века там уже были зафиксированы появления новых растений. Существует вероятность, что под ледниками действительно находятся остатки неизведанных древних культур, о которых мы пока ещё не знаем. Также не стоит списывать со счетов банальную секретную информацию. Есть предположение, что многие страны уже прекрасно осведомлены о существовании каких-нибудь доисторических цивилизаций на Антарктиде, и учёные давно всё изучили. Просто нам, обычным смертным людям, пока ничего не желают раскрывать.