Правительство Германии рассказало об охране Алексея Навального

Оппозиционер Алексей Навальный с момента приезда в Германию и до выезда был под охраной немецких спецслужб. Об этом сообщил кабмин ФРГ в ответ на парламентский запрос партии "Альтернатива для Германии".
С 22 до 31 августа его охраняли сотрудники группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции, а после этого — служащие соответствующих земельных департаментов этой же структуры, говорится в ответе.
В период прохождения лечения в берлинской клинике защитой Навального занимались полицейские, дежурившие по периметру медучреждения. В день вылета из ФРГ его на автомобиле с проблесковым маячком отвезли прямо к трапу самолёта. Регистрацией на рейс блогера и его супруги занимались сотрудники немецкой полиции, пишут СМИ.
Немецкие силовые ведомства обеспечивали безопасность Навального как личного гостя канцлера Ангелы Меркель.
Ранее Владимир Путин объяснил, почему люди выходили на акции протеста в поддержку Навального .