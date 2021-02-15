Правительство Германии рассказало об охране Алексея Навального

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15 февраля 2021, 16:32 Источник: РИА "Новости"

Алексей Навальный, фото: vk.com/navalny

Оппозиционер Алексей Навальный с момента приезда в Германию и до выезда был под охраной немецких спецслужб. Об этом сообщил кабмин ФРГ в ответ на парламентский запрос партии "Альтернатива для Германии".

С 22 до 31 августа его охраняли сотрудники группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции, а после этого — служащие соответствующих земельных департаментов этой же структуры, говорится в ответе.

В период прохождения лечения в берлинской клинике защитой Навального занимались полицейские, дежурившие по периметру медучреждения. В день вылета из ФРГ его на автомобиле с проблесковым маячком отвезли прямо к трапу самолёта. Регистрацией на рейс блогера и его супруги занимались сотрудники немецкой полиции, пишут СМИ.

Немецкие силовые ведомства обеспечивали безопасность Навального как личного гостя канцлера Ангелы Меркель.

Ранее Владимир Путин объяснил, почему люди выходили на акции протеста в поддержку Навального .