Путин объяснил, почему люди выходили на акции протеста в поддержку Навального

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14 февраля 2021, 08:44

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе закрытой встречи с главными редакторами СМИ прокомментировал несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального, которые прошли 23 и 31 января в стране. Соответствующий фрагмент публиковало РИА Новости.

Путин согласен, что местные жители выходили на улицы не только из-за Алексея Навального, но и недовольства своими доходами и в целом ситуацией в России.

«Но вы знаете, в чем дело? Этого фигуранта используют именно сейчас, тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство в том числе по отношению к условиям, в которых они живут, по поводу уровня доходов», - пояснил президент.

Глава государства добавил, что из-за последствий пандемии жить стало хуже не только в РФ, но и в других странах. Путин пояснил, что всегда виновато «начальство», и здесь ничего не поделаешь, такова его доля.

«Человеку стало хуже жить, значит, кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уже ничего не поделаешь … этим пытаются пользоваться в других странах … пытаются воспользоваться всякие противоборствующие силы. И у нас этим пытаются пользоваться», - заключил он.

Ранее СМИ опубликовали достоверные слова Путина о Донбассе.