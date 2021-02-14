Путин заявил, что Россия не бросит Донбасс

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14 февраля 2021, 07:21

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе закрытой встречи с главными редакторами СМИ заявил, что Москва не бросит Донбасс. Соответствующий фрагмент показали в эфире телеканала «Россия – 24».

Путин признался, что у него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе». При этом глава государства добавил, что «на наших с вами плечах» лежит огромная ответственность за Россию.

«На наших с вами плечах - я говорю "наших с вами", потому что вы четвертая власть - огромная ответственность за Россию в целом. И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага», - пояснил президент.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал, что Кремль предоставит достоверные слова Путина о Донбассе. В ходе встречи главный редактор RT Маргарита Симоньян задала вопрос о возможном включении региона в состав РФ.