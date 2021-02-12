Песков: Кремль предоставит достоверные слова Путина о возможном присоединении Донбасса
12 февраля 2021, 14:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал опубликованный в СМИ диалог Владимира Путина с главным редактором RT Маргаритой Симоньян на тему Донбасса, возможного включения региона в состав РФ. По его словам, у журналистов неверная информация.
«Нет, у вас неправильная информация. Действительно, была тема Донбасса. Действительно, был ответ президента … Кремль поделится некоторыми ключевыми заявлениями Путина с этой встречи, в пятницу вечером их могут показать по ТВ», - пояснил он.
Песков добавил, что в «этот посыл» специально включат слова Путина по Донбассу. Он отметил, что президент сказал совсем не то, что распространили в СМИ.
Ранее сообщалось, что в ходе онлайн-встречи с главными редакторами изданий Путин ответил на вопрос о гипотетическом присоединении Донбасса к России. Мероприятие проходило в закрытом режиме, не под запись.
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